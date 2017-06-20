Теплоход с 137 пассажирами сел на мель в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Теплоход "Попов" с 137 пассажирами сел на мель на Беломоробалтийском канале в Карелии. Об этом сообщили во вторник ТАСС в ФБУ "Беломорканал".

"Пассажирский теплоход "Попов" сел на мель 20 июня в 02:20 мск. На нем 137 пассажиров, их сейчас эвакуируют", - сказал сотрудник центральной диспетчерской службы. По его словам, теплоход будут снимать с мели.

Как рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС, пассажиров теплохода пересаживают на другой пассажирский теплоход "Тимирязев", угрозы жизни пассажиров нет. "Сел на мель, сейчас пассажиров пересаживают на теплоход "Тимирязев", он проследует далее по маршруту. Угрозы жизни пассажиров нет", - рассказали в управлении.

По словам руководитель ФБУ "Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей" Валерия Волкова, помимо теплохода "Тимирязев" в эвакуации будет задействовано еще одно служебное судно.

"Паники среди пассажиров нет, есть плохое настроение из-за испорченного отпуска", - отметил он.