Неизвестный украл из больницы в Москве медоборудование на 9 млн рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Полиция ищет злоумышленника, укравшего из больницы в Москве медоборудование на 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"19 июня в ОМВД поступило сообщение о краже от заведующего радиологическим отделением городской клинической больницы по адресу: 11-я Парковая улица, дом 32. Неизвестный, взломав металлическую решетку и вскрыв пластиковую раму окна на первом этаже, проник в кабинет дозиметрического планирования корпуса № 2, совершил кражу медицинского оборудования на общую сумму 9 млн рублей", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").