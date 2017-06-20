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Неизвестный украл из больницы в Москве медоборудование на 9 млн рублей

Происшествия
20 июня, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Кража произошла в больнице по адресу: 11-я Парковая улица, дом 32

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Полиция ищет злоумышленника, укравшего из больницы в Москве медоборудование на 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"19 июня в ОМВД поступило сообщение о краже от заведующего радиологическим отделением городской клинической больницы по адресу: 11-я Парковая улица, дом 32. Неизвестный, взломав металлическую решетку и вскрыв пластиковую раму окна на первом этаже, проник в кабинет дозиметрического планирования корпуса № 2, совершил кражу медицинского оборудования на общую сумму 9 млн рублей", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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