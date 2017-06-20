СК подтвердил задержание бывшего директора "Гоголь-центра"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бывший директор "Гоголь-центра" и экс-продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский задержан по подозрению в хищении бюджетных денежных средств, выделенных "Седьмой студии". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"19 июня в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения", - сказала она.
Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
"По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ", - уточнила представитель СК.
Она напомнила, что фигурантами уголовного дела являются бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и бывший директор Юрий Итин. Масляева содержится в СИЗО, Итин находится под домашним арестом.
Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.