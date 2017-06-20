Итальянская полиция изъяла наркотиков на сумму €1,3 млрд

РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Итальянская полиция совместно со специальными подразделениями по борьбе с торговлей наркотиками Испании и Панамы раскрыла международную сеть наркоторговли. Как сообщает во вторник агентство ANSA, в ходе операции в Италии изъяты наркотические вещества на сумму €1,3 млрд.

Расследование по подозрению в торговле наркотиками и причастности к мафиозной деятельности открыто в отношении 54 человек. Основные следственные действия проводит специальное подразделение карабинеров Рима, которые обратились за поддержкой к коллегам из Испании и Панамы для прояснения схем поставок в Италию наркотиков, в том числе кокаина и марихуаны.