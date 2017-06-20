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Задержан подозреваемый в нападении на бойца ОМОН на акции 12 июня в Петербурге

Происшествия
20 июня, 9:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Как сообщили в СК РФ, задержание было произведено 19 июня

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на сотрудника ОМОН во время несанкционированной акции в Петербурге на Марсовом поле 12 июня, задержан. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Главном следственном управлении СК по Петербургу.

"Мы подтверждаем, что подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОН задержан. Это произошло накануне", - сказал собеседник агентства. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов на прошлой неделе сообщил журналистам, что во время несанкционированной акции 12 июня в Петербурге боец ОМОН получил удар ножом в спину. Он не пострадал, так как удар пришелся в бронежилет. Было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, у нападавшего не было ножа. "Удар был нанесен кулаком, ножа у нападавшего не было", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 17-летнего школьника. Его подозревают в том, что в ходе акции на Марсовом поле он ударил полицейского кулаком по лицу. Подросток был отпущен под подписку о невыезде.

По данным полиции, несанкционированная акция в Петербурге собрала около 3,5 тыс. участников, более 500 человек задержали за административные правонарушения.

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