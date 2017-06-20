Задержан подозреваемый в нападении на бойца ОМОН на акции 12 июня в Петербурге

Археологи спустя 10 лет возобновят раскопки в заповеднике "Аркаим"Новости Урала 20 июня, 9:45
Федор Чудинов будет отдавать 10% с каждого гонорара на развитие детского бокса в РоссииСпорт 20 июня, 9:32
Промоутер: боксер Ковалев не увольнял тренера ДжексонаСпорт 20 июня, 9:30
В Италии скончалась одна из основательниц модного дома FendiОбщество 20 июня, 9:29
Бесплатный транспорт Москвы перевез 2,2 тыс. болельщиков в первый день Кубка конфедерацийОбщество 20 июня, 9:20
Победителя боя Лебедев - Флэнэган ждет поединок с "регулярным" чемпионом WBA ДортикосомСпорт 20 июня, 9:09
СК подтвердил задержание бывшего директора "Гоголь-центра"Происшествия 20 июня, 9:02
Дува: Ковалев еще не подал протест на результат боя с Уордом, это будет сделано позднееСпорт 20 июня, 8:47
Тренер: российские баскетболистки мобилизуются по ходу чемпионата ЕвропыСпорт 20 июня, 8:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на сотрудника ОМОН во время несанкционированной акции в Петербурге на Марсовом поле 12 июня, задержан. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Главном следственном управлении СК по Петербургу.
"Мы подтверждаем, что подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОН задержан. Это произошло накануне", - сказал собеседник агентства. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.
Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов на прошлой неделе сообщил журналистам, что во время несанкционированной акции 12 июня в Петербурге боец ОМОН получил удар ножом в спину. Он не пострадал, так как удар пришелся в бронежилет. Было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, у нападавшего не было ножа. "Удар был нанесен кулаком, ножа у нападавшего не было", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 17-летнего школьника. Его подозревают в том, что в ходе акции на Марсовом поле он ударил полицейского кулаком по лицу. Подросток был отпущен под подписку о невыезде.
По данным полиции, несанкционированная акция в Петербурге собрала около 3,5 тыс. участников, более 500 человек задержали за административные правонарушения.