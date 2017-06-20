В Подмосковье электричка насмерть сбила школьницу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Школьница попала под колеса электрички в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"На Ярославском направлении на перегоне Софрино - Хотьково была травмирована девочка 2004 года рождения. Школьницу зацепило электропоездом, когда она шла по железнодорожному полотну", - сказал собеседник агентства.

Девочку доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.