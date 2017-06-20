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Суд отказал МЦК признать недействительным договор на шоу с клоуном Поповым

Происшествия
20 июня, 10:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Причины такого решения суда пока не известны

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске Международной цирковой компании (МЦК) к Большому Санкт-Петербургскому цирку и компании "Праздник" о признании недействительным договора на показ программы "Пусть всегда будет солнце" с участием клоуна Олега Попова. Об этом сообщается в картотеке дел суда.

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"В иске отказать полностью", - говорится в резолютивной части определения. Причины такого решения будут опубликованы позже.

Ранее суд дважды приостановил рассмотрение дела, в первый раз - из-за рассмотрения исковых заявлений об обжаловании двух решений, вынесенных УФАС по закупке данной цирковой программы, во второй - из-за кассационной жалобы. Цирк на Фонтанке в суде настаивал, что решения УФАС не являются обоснованными. В частности, проверка УФАС сочла нарушениями срок конкурса на покупку цирковой программы в два дня. Также управление службы настаивало на незаконности закупки как у единственного поставщика цирковой программы, в итоге суд принял сторону цирка на Фонтанке сначала в первой инстанции, а по другому иску - во второй.

МЦК направила в УФАС жалобу, в которой сообщила, что при проведении открытого конкурса на оказание услуг по показу шоу с участием Попова имелись нарушения. Цирк признал конкурс несостоявшимся, а затем единственным поставщиком услуг была признана компания "Праздник", с которой был подписан контракт на 125 млн рублей.

Жалобы и штрафы

МЦК обращалась в УФАС дважды, оба раза жалобы были признаны обоснованными, а цирк был оштрафован на 5 тыс. рублей. Цирк на Фонтанке указывал, что все действия при заключении договора на показ цирковой программы законны и обусловлены только желанием дать возможность зрителям увидеть великого клоуна.

В феврале компания-организатор "Праздник" подала иск в арбитраж Петербурга и потребовала с цирка на Фонтанке 45 млн руб. за шоу с клоуном Поповым. Суд удовлетворил требование истца.

Гастроли Олега Попова в Петербурге, которые прошли с 12 февраля по 10 апреля 2016 года, оказались под угрозой срыва после того, как УФАС в феврале приостановило конкурс Большого петербургского госцирка на организацию и проведение цирковой программы с его участием.

Народный артист СССР Олег Попов скоропостижно скончался 2 ноября 2016 года на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли. По словам продюсера шоу Олега Чеснокова, Попов умер от остановки сердца, когда смотрел телевизор. Артисты труппы, с которыми выступал Попов, решили продолжить гастроли и посвятить их ушедшему клоуну.

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Персоны
Попов, Олег Константинович
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