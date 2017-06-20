Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет авиакомпании SAS экстренно сел в Польше из-за задымления в кабинет пилота

Происшествия
20 июня, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В результате инцидента пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Самолет скандинавской авиакомпании SAS ("САС - Скандинавские авиалинии") во вторник совершил экстренную посадку в польском Гданьске из-за задымления в кабине пилота. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Airbus 319 летел рейсом из Гданьская в Копенгаген, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета. На борту воздушного судна находились 88 пассажиров и пять членов экипажа, все они были эвакуированы после приземления. В результате инцидента пострадавших нет.

Причины задымления пока не установлены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
3
Австралия приостановила нанесение авиаударов в Сирии после инцидента с истребителем
4
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
5
Полиция нашла в Москве запертого в прицепе медвежонка
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Эвакуация 137 пассажиров севшего на мель в Карелии теплохода завершена
Темы дня
Загрузка...
Реклама