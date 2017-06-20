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Организатор перевозки осетровой икры в катафалке проведет пять лет в колонии

Происшествия
20 июня, 11:05 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Еще двое участников преступной группы осуждены к трем годам каждый, третий - к 2,5 годам лишения свободы

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© Донат Сорокин/ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский районный суд во вторник вынес приговор организатору и участникам преступной группы, незаконно перевозившим икру рыб осетровых видов в гробу в катафалке. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора края Валентина Глазова.

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"Хабаровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора и троих участников преступной группы. Они признаны виновными по ст. 258.1 (незаконные добыча и оборот водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, их частей и производных, совершенные организованной группой). Суд приговорил организатора группы к 5 годам 2 месяцам лишения свободы. Двое участников группы осуждены к 3 годам каждый, третий - к 2,5 годам лишения свободы", - сказала Глазова.

Она добавила, что суд взыскал с подсудимых всю сумму материального вреда, причиненного РФ - 4,1 млн рубля. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд приговорил к 300 часам обязательных работ жителя села Сусанино, который продал икру организатору ОПГ. Ранее двое участников преступной группы, заключивших досудебные соглашения, осуждены к условной мере наказания.

Катафалк и гроб с черной икрой

Суд установил, что 31-летний житель Николаевска-на-Амуре с начала мая до конца октября 2015 года организовал группу с целью незаконной добычи, хранения, приобретения и перевозки рыб осетровых пород. В ее состав в качестве непосредственных исполнителей он привлек пятерых жителей Николаевского района Хабаровского края. С целью получения преступного дохода подсудимые перевозили для реализации в Хабаровск черную икру.

В октябре 2015 года в районе 34 км автодороги "Хабаровск - Находка" сотрудники ГИБДД остановили автобус- катафалк под управлением одного из участников организованной группы. В ходе осмотра катафалка в гробу и под венками полицейские обнаружили и изъяли 959 контейнеров с икрой рыб осетровых видов общим весом свыше 500 кг. "В результате преступных действий подсудимых государству причинен ущерб на сумму свыше 4,1 млн руб.", - отметила Глазова.

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