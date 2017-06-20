В Приморье укравший бивни мамонта экс-полицейский получил 4,5 года колонии

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Суд в Приморье приговорил к 4,5 года колонии бывшего полицейского за кражу 3,6 млн рублей и бивней мамонта на 500 тыс. рублей, которые были вещественными доказательствами, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему замначальника ОМВД России по Ханкайскому району - начальника следственного отделения ОМВД России по Ханкайскому району... Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф", - говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что в 2014 году полицейский украл фрагменты бивней мамонта стоимостью около 500 тыс. рублей, которые были вещественными доказательствами по уголовному делу. В 2015 году он признал вещдоками 3,6 млн рублей, которые ранее изъяли у гражданина КНР, и позже также присвоил их.