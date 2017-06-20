Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Роспечати за призывы к экстремизму

Компонент пластика признали вредным для эндокринной системыСоциальная ответственность 20 июня, 11:39
СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества с землей в администрации МиассаНовости Урала 20 июня, 11:32
Специально для гостей Кубка конфедераций в Казани разработали хачапури в форме мячаСпорт 20 июня, 11:28
IAAF до 1 июля оформит свод правил для российских участников ЧМ-2017Спорт 20 июня, 11:22
Юные спортсмены, инвалиды и волонтеры в Сочи получили билеты на Кубок конфедерацийСпорт 20 июня, 11:19
Емелин, попавший на драфт расширения НХЛ, хотел бы остаться в "Монреале"Спорт 20 июня, 11:15
До 25 тыс. уральских туристов пострадали из-за проблем "ВИМ-Авиа"Общество 20 июня, 11:12
Мосгорсуд не стал отменять порядок голосования по программе реновацииОбщество 20 июня, 11:07
Покровская: отсутствие у бассейна навеса от солнца создаст проблемы синхронисткам на ЧМСпорт 20 июня, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главе Роспечати Борису Миронову, оштрафованному на 100 тысяч рублей за призывы к экстремизму, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Приговор Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.
Басманный районный суд Москвы оштрафовал Миронова на 100 тысяч рублей за призывы к экстремизму. Поводом для возбуждения уголовного дела против Миронова стала его книга "Битва с игом иудейским", вышедшая тиражом около двух тысяч экземпляров в издательстве "Алгоритм". В апелляционной жалобе защита Миронова просила Мосгорсуд признать приговор незаконным и необоснованным.
"Дело было сфабриковано и политизировано в отношении моего доверителя, так как он принимал активное участие в политической жизни России. А сделано это было для того, чтобы Миронов не смог в дальнейшем в рамках действующего законодательства баллотироваться в депутаты и президенты", - сказал в суде адвокат Николай Курьянович. "Просим вынести оправдательный приговор моему подзащитному", - добавил защитник.
Миронов в свою очередь заявил, что передал все свои права на книгу издательству "Алгоритм". "Никакого отношения к данной книге я не имею. Мои мысли, мои слова, мои убеждения, мои взгляды - от них я не отказываюсь", - подчеркнул он.
Приговор Миронову Басманный суд вынес 22 декабря прошлого года. Бывшему главе Роспечати было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Призывы к экстремистской деятельности"). Миронов свою вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре. Как установила лингвистическая экспертиза, в книге "Битва с игом иудейским" содержится "призыв к вооруженному восстанию, дискриминационным действиям по отношению к евреям и совершению насильственных действий по отношению к ним".