Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Роспечати за призывы к экстремизму

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главе Роспечати Борису Миронову, оштрафованному на 100 тысяч рублей за призывы к экстремизму, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Басманный районный суд Москвы оштрафовал Миронова на 100 тысяч рублей за призывы к экстремизму. Поводом для возбуждения уголовного дела против Миронова стала его книга "Битва с игом иудейским", вышедшая тиражом около двух тысяч экземпляров в издательстве "Алгоритм". В апелляционной жалобе защита Миронова просила Мосгорсуд признать приговор незаконным и необоснованным.

"Дело было сфабриковано и политизировано в отношении моего доверителя, так как он принимал активное участие в политической жизни России. А сделано это было для того, чтобы Миронов не смог в дальнейшем в рамках действующего законодательства баллотироваться в депутаты и президенты", - сказал в суде адвокат Николай Курьянович. "Просим вынести оправдательный приговор моему подзащитному", - добавил защитник.

Миронов в свою очередь заявил, что передал все свои права на книгу издательству "Алгоритм". "Никакого отношения к данной книге я не имею. Мои мысли, мои слова, мои убеждения, мои взгляды - от них я не отказываюсь", - подчеркнул он.

Приговор Миронову Басманный суд вынес 22 декабря прошлого года. Бывшему главе Роспечати было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Призывы к экстремистской деятельности"). Миронов свою вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре. Как установила лингвистическая экспертиза, в книге "Битва с игом иудейским" содержится "призыв к вооруженному восстанию, дискриминационным действиям по отношению к евреям и совершению насильственных действий по отношению к ним".