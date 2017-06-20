Полиция нашла в Москве запертого в прицепе медвежонка

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские обнаружили медвежонка в прицепе на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Вчера поступило сообщение о том, что на территории Черемушек обнаружен медвежонок. Установлено, что работник цирка перевозил медвежонка, с его слов, в специально оборудованном прицепе в вольеры в Московской области, где содержатся животные", - сказал собеседник агентства.

По пути к вольерам работник цирка заехал к себе домой за вещами и на это время оставил медвежонка в прицепе.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что медвежонок просидел в автомобиле три дня, за это время его никуда не выпускали.