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Полиция нашла в Москве запертого в прицепе медвежонка

Происшествия
20 июня, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По данным СМИ, медвежонок находился в прицепе три дня

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские обнаружили медвежонка в прицепе на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Вчера поступило сообщение о том, что на территории Черемушек обнаружен медвежонок. Установлено, что работник цирка перевозил медвежонка, с его слов, в специально оборудованном прицепе в вольеры в Московской области, где содержатся животные", - сказал собеседник агентства.

По пути к вольерам работник цирка заехал к себе домой за вещами и на это время оставил медвежонка в прицепе.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что медвежонок просидел в автомобиле три дня, за это время его никуда не выпускали.

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