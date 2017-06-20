СМИ: в летевший из Стамбула в Казань самолет ударила молния

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АНКАРА, 20 июня. /ТАСС/. Молния ударила в авиалайнер "Турецких авиалиний", направлявшийся из Стамбула в Казань. Об этом сообщил телеканал Haberturk.
По его данным, самолет Boeing 737-800, совершавший рейс ТК-427 с 101 пассажиром на борту, вылетел из международного аэропорта Ататюрка. Вскоре после взлета в него ударила молния. Капитан судна принял решение вернуться в воздушную гавань. Однако перед посадкой в Стамбуле самолету пришлось совершить несколько кругов в небе, чтобы сбросить лишнее горючее.
Никто из пассажиров не пострадал. Они были отправлены в Казань другим рейсом авиакомпании.