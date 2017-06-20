Прокуратура просит приговорить бизнесмена Полонского к восьми годам заключения

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить предпринимателя Сергея Полонского к восьми годам заключения по делу о хищении более 2,6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.
"Прошу суд признать Полонского виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, приговорить его к восьми годам колонии общего режима и взыскать 900 тыс. рублей штрафа", - сказал прокурор.
Двух других фигурантов дела - руководителя финансового департамента корпорации "Миракс групп" Александра Паперно и гендиректора ООО "Аванта" Алексея Пронякина - прокурор попросил признать виновными в пособничестве мошенничеству и приговорить к пяти годам колонии и трем годам условно соответственно.
Полонский в прениях не участвовал, так как в ходе судебного разбирательства был удален из процесса за неоднократные замечания судьи за нарушение дисциплины, разговоры с публикой, пререкания с прокурором. Его доставят только на выступление с последним словом.
Бизнесмен обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Он обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей.
Фигурантами дела являются также члены совета директоров корпорации "Миракс групп" Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Они объявлены в международный розыск.