Защита предлагает освободить Белых под залог в размере 20 млн рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в €400 тыс., предложила Мосгорсуду освободить его под залог в 20 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Белых отрицает свою вину, он состоятельный человек, и только на благотворительные цели Кировского военно-исторического общества пожертвовал 16 млн рублей, а его обвиняют в получении меньшей суммы. В позиции следствия нет логики, мы просим об освобождении нашего подзащитного под залог в 20 млн рублей", - сказал адвокат Белых Андрей Грохотов.

Следователь попросил Мосгорсуд продлить Белых срок ареста до 24 сентября, заявив, что в случае залога или домашнего ареста Белых может скрыться. "Белых знакомится с материалами дела, из 45 томов дела он и его защита ознакомились с 39 томами. Дополнительное время может понадобиться в связи с возможным предоставлением новых доказательств и составления обвинительного заключения в рамках передачи дела прокурору для последующего направления в суд", - сказал следователь в суде.

Из материалов дела известно, что в отношении экс-чиновника возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки. Как сообщил в суде следователь, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") по двум эпизодам. Экс-губернатор свою вину не признал.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.