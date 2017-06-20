Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники Misanthropic division приговорены к наказанию от 3 до 3,5 года колонии

Происшествия
20 июня, 14:38 UTC+3

Кирилл Халепо, Виталий Царук и Виктор Пехтерев признаны виновными в экстремизме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) во вторник признал троих участников запрещенной в России организации Misanthropic division виновными в экстремизме и приговорил к наказанию от 3 лет до 3,5 года колонии.

"Назначить Кириллу Халепо наказание в виде 3 лет колонии-поселения, Виталию Царуку - в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Виктору Пехтереву - в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Зачесть подсудимым срок нахождения под стражей с июля 2016 года", - огласил решение судья Вадим Краснов.

Запрещенное решением суда на территории РФ националистическое объединение Misanthropic division ("Мизантропик дивижн") по данным СК РФ, с началом событий на Украине в 2014 году приобрело международный характер, открыв ячейки в 19 государствах, в том числе в России.

Участники сообщества ведут популяризацию бандеровской идеологии, национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины и призывают вступать в их ряды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Программа сноса в Москве пятиэтажек первой волны выполнена на 96%
Темы дня
Загрузка...
Реклама