Участники Misanthropic division приговорены к наказанию от 3 до 3,5 года колонии

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) во вторник признал троих участников запрещенной в России организации Misanthropic division виновными в экстремизме и приговорил к наказанию от 3 лет до 3,5 года колонии.
"Назначить Кириллу Халепо наказание в виде 3 лет колонии-поселения, Виталию Царуку - в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Виктору Пехтереву - в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Зачесть подсудимым срок нахождения под стражей с июля 2016 года", - огласил решение судья Вадим Краснов.
Запрещенное решением суда на территории РФ националистическое объединение Misanthropic division ("Мизантропик дивижн") по данным СК РФ, с началом событий на Украине в 2014 году приобрело международный характер, открыв ячейки в 19 государствах, в том числе в России.
Участники сообщества ведут популяризацию бандеровской идеологии, национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины и призывают вступать в их ряды.