Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области из-за порыва ветра

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтайские авиалинии" совершил жесткую посадку в городском округе Кедровый Томской области. В экстренных службах сообщили ТАСС, что пострадавших нет.

"При взлете с вертолетной площадки "Кедровый - Шангинское месторождение" в результате порывов ветра совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, повреждена хвостовая балка вертолета.