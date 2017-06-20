AFP: в офисах организаторов презентации успехов Франции в IT-сфере в США прошли обыски

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ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Следователи французской прокуратуры произвели во вторник обыски в двух агентствах, организовавших в январе 2016 года в Лас-Вегасе презентацию достижений Франции в сфере цифровых технологий. Об этом сообщило информагентство AFP со ссылкой на собственные источники. Одна из организаций, о которых идет речь, является подведомственной структурой министерства экономики Франции, которое в то время возглавлял нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон.
Предварительное расследование по данному делу в отношении PR-агентства Havas и государственного агентства Business France, которое находится в подчинении французского Министерства экономики, ведется с февраля 2016 года. Следствие подозревает Business France в "соучастии в незаконных действиях" и "фаворитизме", так как контракт на организацию крайне дорогостоящего мероприятия был передан агентству Havas без проведения необходимого тендера. Само агентство Havas подозревается в "получении финансовых средств путем фаворитизма".
Как сообщила газета Le Canard enchaîné, агентству Havas по данном контракту было выплачено €381 759. Из этой суммы на оплату отелей было израсходовано €100 тыс.
По данным журнала L'Express, нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон упоминается в рамках данного дела. Он побывал в Лас-Вегасе на этой презентации в качестве главы Министерства экономики, промышленности и цифровых технологий Франции.