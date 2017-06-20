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Поиски в районе ЧП с подростками на Ладоге осложнены сильным течением

Происшествия
20 июня, 16:36 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, июня. /ТАСС

По словам врио главы республики Артура Парфенчикова, поиски на таких глубинах и сильном течении требуют спецоборудования

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Сильное течение и большая глубина осложняют проведение поисково-спасательной операции в предполагаемом месте ЧП с подростками на Ладожском озере в Карелии. Об этом во вторник журналистам сообщил врио главы республики Артур Парфенчиков.

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Инцидент на Ладожском озере: что известно о судьбе подростков

"К сожалению, на текущий момент поиски ничего не дали, но поиски продолжаются - спасатели работают на воде. Ситуация осложняется тем, что в предполагаемом месте происшествия глубина доходит до 30-40 мм и сильное течение. Лодка была обнаружена через несколько часов после происшествия в шести км от предполагаемого места крушения - очевидно, что течение очень сильное. Я лично провел опрос местных жителей, они говорят, что это не первый случай в этих местах, и, к сожалению, часто тела не находят из-за сильного течения и глубины", - сказал Парфенчиков.

По его словам, поиски на таких глубинах и сильном течении требуют спецоборудования. "Тем не менее мы продолжаем поиски, может быть, они (подростки) вышли на берег, заблудились", - добавил врио главы республики.

ЧП на Ладоге

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии от берега опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

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