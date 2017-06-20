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Обвиняемый в нападении на сотрудника ОМОН на митинге в Петербурге признал вину

Происшествия
20 июня, 16:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Владимиру Абросимову грозит до шести лет лишения свободы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Житель Ленобласти Владимир Абросимов, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН Росгвардии во время несанкционированной акции в Петербурге на Марсовом поле 12 июня, полностью признал вину, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

"Амбросимов сделал явку с повинной и признал все фактические обстоятельства дела. <..> Свою вину он признал", - сказала судья Дзержинского районного суда Лариса Бражникова.

Абросимову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", которая предусматривает до 6 лет лишения свободы. СК ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста. "Мы просим избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие полагает, что Абросимов может скрыться от следствия и суда, так как у него нет работы и легальных доходов, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также оказывать давление на свидетелей", - сказал следователь. Ходатайство СК было поддержано прокуратурой.

Сам Амбросимов не возражал против домашнего ареста. Его адвокат просил суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, поскольку его доверитель полностью признал вину и оформил явку с повинной.

Ранее сегодня в ГСУ СК по Петербургу подтвердили информацию о задержании 19 июня подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОН. Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов на прошлой неделе сообщил журналистам, что во время несанкционированного митинга 12 июня в Петербурге боец ОМОН получил удар ножом в спину. Он не пострадал, так как удар пришелся в бронежилет. Было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 17-летнего школьника. Его подозревают в том, что в ходе акции на Марсовом поле он ударил полицейского кулаком по лицу. Подросток был отпущен под подписку о невыезде.

По данным полиции, несанкционированная акция в Петербурге собрала около 3,5 тысячи участников, более 500 человек задержали за административные правонарушения.

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