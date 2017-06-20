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МЧС привлекло беспилотники и гидролокаторы к поиску пропавших в Карелии подростков

Происшествия
20 июня, 16:45 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, июня. /ТАСС

Всего в поисках участвуют 273 человека и 72 единицы техники

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Спасатели привлекли беспилотники и гидролокаторы к поиску подростков, перевернувшихся накануне на лодке на Ладожском озере в Карелии, сообщает во вторник пресс-служба республиканского управления МЧС.

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© Пресс-служба Главного управления МЧС России/ТАСС

Второй вертолет подключился к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге

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"С воздуха район поиска был обследован двумя вертолетами Ми-8 от МЧС России и Республики Карелия. Всего воздушными судами было обследовано 24 квадратных километра. На воде плавсредствами спасателей и волонтеров было обследовано 32 квадратных километра акватории. За период проведения поисково-спасательных работ водолазные расчеты с целью обследования дна провели 17 спусков под воду. В проведении поисковых работ применены гидролокаторы и планируется применение робототехнического комплекса "Фалкон", - говорится в сообщении.

В поисках участвуют 273 человека (из них 22 водолаза) и 72 единицы техники. Кроме того, по данным ведомства, к поисково-спасательной операции привлечено два беспилотных летательных аппарата. С их помощью специалисты ведут разведку территорий с островов и прибрежной зоны.

ЧП на Ладоге

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим молодым людям удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. По факту ЧП управление Следственного комитета по Карелии возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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