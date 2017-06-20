Мосгорсуд подтвердил решение о бессрочном лишении водительских прав Мары Багдасарян

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение о бессрочном лишении водительских прав участницы уличных гонок и неплательщицы штрафов за нарушения ПДД Мары Багдасарян. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.
Савеловский суд Москвы ранее пожизненно лишил Багдасарян водительских прав.
Тем самым был удовлетворен иск прокуратуры, в котором указывалось, что она по медицинским показаниям не может управлять транспортными средствами, так как у нее диагностирована посттравматическая эпилепсия с частыми припадками.
В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, совершенных Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января нынешнего года суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ.
При рассмотрении в суде вопроса о применении обязательных работ адвокаты Багдасарян заявили о наличии у нее ряда заболеваний. Проведенная прокурорская проверка подтвердила сведения о наличии у Багдасарян медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о лишении Багдасарян водительских прав.
10 марта мировой суд признал Багдасарян виновной в поделке больничного (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и приговорил к 1 году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.
Мировой суд участка № 353 столичного района Аэропорт по итогам рассмотрения 54 административных материалов оштрафовал ее на сумму более 200 тыс. рублей за неуплату штрафов в срок.