Подростки, открывшие под Псковом огонь по полиции в 2016 г., покончили с собой до штурма

ПСКОВ, 20 июня. /ТАСС/. Двое подростков, открывшие в ноябре 2016 года огонь по машине полиции в поселке Струги Красные под Псковом, покончили с собой до начала штурма дома, где они забаррикадировались. Об этом во вторник сообщает управление Следственного комитета (СК) по Псковской области.

"Смерть несовершеннолетних наступила до момента начала операции по проникновению в дом", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на результаты экспертиз.

Трагедия в Стругах Красных произошла 14 ноября 2016 года. В этот день 15-летние юноша и девушка, учащиеся 9 класса одной из школ Пскова, обстреляли автопоконсмобиль полиции из найденного в домашнем сейфе оружия - двух охотничьих ружей и травматического пистолета. Стражи порядка прибыли к дому, где забаррикадировались подростки, транслировавшие все происходящее в прямом эфире с помощью смартфона. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако, сотрудникам правоохранительных органов все же пришлось штурмовать здание.

В СК добавили, что бойцы СОБР не применяли оружие при штурме за исключением свето-шумовой гранаты. Как отмечают в ведомстве, следователи в рамках уголовных дел, возбужденных после ЧП, допросили более 250 свидетелей, провели пять следственных экспериментов, более двух десятков обысков и выемок, назначили 76 судебных экспертиз, 70 из которых уже проведено.