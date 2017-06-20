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В Португалии разбился самолет, принимавший участие в тушении пожара

Происшествия
20 июня, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Инцидент произошел в районе населенного пункта Педроган-Гранди, данных о жертвах пока нет

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Самолет, принимавший участие в тушении пожара в центральной части Португалии, разбился. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

Данных о жертвах в результате падения воздушного судна пока нет. Инцидент произошел в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где при пожаре погибли 64 человека, еще 157 пострадали.

Возгорание в Португалии началось днем 17 июня. В настоящий момент в борьбе со стихией задействованы около 2 тыс. человек.

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