В Португалии разбился самолет, принимавший участие в тушении пожара

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Самолет, принимавший участие в тушении пожара в центральной части Португалии, разбился. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.
Данных о жертвах в результате падения воздушного судна пока нет. Инцидент произошел в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где при пожаре погибли 64 человека, еще 157 пострадали.
Возгорание в Португалии началось днем 17 июня. В настоящий момент в борьбе со стихией задействованы около 2 тыс. человек.