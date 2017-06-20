В отношении педагогов школы в Чувашии, где пропала ученица, возбуждено дело о халатности

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное о халатности по факту исчезновения школьницы, сообщил во вторник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике по связям со СМИ Олег Дмитриев.
"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность" по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками общеобразовательной школы, где обучается пропавшая без вести 11-летняя Анастасия Осипова, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Цивильского района. Будучи ответственными за осуществление профилактических мероприятий в области безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, они не приняли действенных мер и не обеспечили постановку на профилактический учет семьи девочки в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей ее матерью", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, работа с этой семьей работниками школы проводилась формально, а составлявшиеся справки о ее посещении и обследовании жилищно-бытовых условий не соответствовали фактическому положению вещей. Следователи полагают, что это послужило одной из причин последующего безвестного исчезновения малолетней 15 июня.
Ранее по факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ. Создан штаб под руководством главы следственного управления по республике Александра Мигушова. В поисках ребенка задействованы кинологи, осмотр местности производился с помощью беспилотного летательного аппарата с функцией тепловизора, водолазы ГУ МЧС по Чувашии обследовали водоемы вблизи места жительства девочки. В поисках школьницы также участвуют сотрудники территориальных органов соседних муниципальных образований, региональных УФСИН и ГУ МЧС, работники управляющих компаний ЖКХ, а также большое количество волонтеров.
Допрошено более 60 человек, проводятся осмотр местности, подворовые и поквартирные обходы, обследуются заброшенные здания и пустыри, канализационные колодцы, подвалы и чердаки домов. Изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения магазинов Цивильска, а также программного комплекса "Безопасный город".