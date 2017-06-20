В Киеве эвакуировали Печерский райсуд из-за пожара на Крещатике

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КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Пожар на Крещатике все еще не потушен, в связи с чем проезд по Крещатику и улице Богдана Хмельницкого заблокирован.
Как передает корреспондкнт ТАСС с места события, трехэтажное здание, где ранее находился "Центральный гастроном", продолжает гореть. Ориентировочная площадь пожара составляет 1000 кв. м. Горят второй и третий этажи. Здесь работает около 20 пожарных машин, возле здания дежурят автомобили "скорой помощи". Была угроза распространения огня на близлежащие здания, но пожарным удалось это предотвратить.
В настояще время магазины на первом этаже закрыты, все взрывоопасные предметы, в частности газовые установки, спасатели вынесли, эвакуировать людей не понадобилось. Однако пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей Печерского районного суда, который находится рядом с горящим зданием. Информации о пострадавших пока нет.