Спасатели до утра приостановили поиски подростков, пропавших на Ладоге в Карелии

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Группировка карельского МЧС до утра 21 июня приостановила поиск трех из пяти подростков, которые перевернулись накануне на лодке на Ладожском озере и пропали, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Погодные условия не позволяют постоянно работать, вода в озере очень холодная, и водолазам необходимо передохнуть. Завтра с утра работы будут продолжены", - сказал представитель пресс-службы Алексей Ткачев. Он пояснил, что в районе поисковой операции идет дождь.
Также необходимо зарядить беспилотные летательные аппараты, заправить технику, накормить спасателей. В настоящее время идет обустройство лагеря на новом месте, добавил он. Как пояснил ТАСС один из участников поисково-спасательной операции, изначально лагерь находился на территории форелеводческого хозяйства, но его владелец попросил найти другую территорию.
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков на совещании в правительстве сказал, что трое подростков, которых ищут спасатели, считаются пропавшими без вести.
Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.