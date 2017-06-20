Источники: в Москве задержан менеджер "Аэрофлота"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Начальник отдела чартерных и блочных перевозок ПАО "Аэрофлот" Дмитрий Купко задержан в Москве на рабочем месте в офисе компании по адресу: ул. Арбат, д. 10.
Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. Источник в "Аэрофлоте" подтвердил задержание Дмитрия Купко. Он отметил, что задержание не связано с деятельностью компании.
"Но в случае, если обвинения подтвердятся, данный сотрудник будет незамедлительно уволен из компании", - сообщил источник в компании.
В пресс-службе Аэрофлота задержание Купко пока не прокомментировали. По словам источника, знакомого с ситуацией, ранее по месту работы Купко уже проходили следственные действия. По его словам, известно о трех уголовных делах, в которых фигурирует Дмитрий Купко.
"Они касаются хищения объектов торговой недвижимости, в частности, одно из них расследуется сейчас Главным следственным управлением по Московской области. В рамках расследования брат Дмитрия Купко Сергей был арестован в сентябре 2016 года и находится под домашним арестом. Второе дело заведено ОВД "Гольяново" и касается силового рейдерского захвата помещения на Щелковском шоссе. Третье дело возбуждено Мещанским ОВД Москвы, в рамках его расследования и было проведено задержание Купко", - сказал собеседник агентства.