Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источники: в Москве задержан менеджер "Аэрофлота"

Происшествия
20 июня, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Начальника отдела чартерных и блочных перевозок задержали на рабочем месте

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Начальник отдела чартерных и блочных перевозок ПАО "Аэрофлот" Дмитрий Купко задержан в Москве на рабочем месте в офисе компании по адресу: ул. Арбат, д. 10.

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. Источник в "Аэрофлоте" подтвердил задержание Дмитрия Купко. Он отметил, что задержание не связано с деятельностью компании.

"Но в случае, если обвинения подтвердятся, данный сотрудник будет незамедлительно уволен из компании", - сообщил источник в компании.

В пресс-службе Аэрофлота задержание Купко пока не прокомментировали. По словам источника, знакомого с ситуацией, ранее по месту работы Купко уже проходили следственные действия. По его словам, известно о трех уголовных делах, в которых фигурирует Дмитрий Купко.

"Они касаются хищения объектов торговой недвижимости, в частности, одно из них расследуется сейчас Главным следственным управлением по Московской области. В рамках расследования брат Дмитрия Купко Сергей был арестован в сентябре 2016 года и находится под домашним арестом. Второе дело заведено ОВД "Гольяново" и касается силового рейдерского захвата помещения на Щелковском шоссе. Третье дело возбуждено Мещанским ОВД Москвы, в рамках его расследования и было проведено задержание Купко", - сказал собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил
2
Источники: в Москве задержан менеджер "Аэрофлота"
3
Пентагон отрицает, что самолет США совершил провокационный маневр над Балтикой
4
Трамп отметил прогресс в отношениях США и Украины
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коррупцией
7
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"
Темы дня
Загрузка...
Реклама