Более 800 человек в селе Северной Осетии остались без воды, газа и света из-за ливней

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Сильные ливни стали причиной отключения электроэнергии, прорыва водопровода и нарушения газоснабжения в селении Верхний Бирагзанг Северной Осетии, где проживает более 800 человек. Об этом ТАСС сообщил глава Алагирского района Арсен Бутаев после экстренного совещания в администрации местного самоуправления района.

"В Верхнем Бирагзанге вновь прорвало водопроводную трубу в лесном массиве. Электроэнергию же отключили в качестве предупредительных мер, на место выедут энергетики и если там опоры все в порядке, то запитают село", - сказал Бутаев.

По его словам, аварийно-восстановительные работы начнутся рано утром. Тогда же будет и поставка питьевой воды населению.

В Южном региональном центре МЧС добавили, что в селе Верхний Бирагзанг 52 человека отрезаны от других населенных пунктов из-за паводка.

"Отрезаны от других населенных пунктов 52 человека, из них - 40 отдыхающие, которые прибыли на горячие источники. На месте работает оперативная группа, которая исследует обстановку, в составе группы 8 человек и 4 единицы техники. Людям, которые оказались отрезаны из-за паводка, доставлена вода, с утра им будет подано горячее питание. Угрозы жизни нет", - сказали в пресс-службе ЮРЦ МЧС.

Отрезанными от "большой земли" остаются также четыре частных дома, в которых проживают 12 человек, среди них нет детей, как и среди туристов. По информации, полученной от администратора "горячих источников", с питанием проблем нет.

Режим чрезвычайно ситуации введен в Алагирском районе из-за сильных ливней. Паводки спровоцировали там прорыв газопроводной трубы, питающей три населенных пункта. Без газа остались жители восточной части села Суадаг, Верхний Бирагзанг и Нижний Бирагзанг - это порядка 500 домов. Кроме того, в селе Верхний Бирагзанг смыло мост через реку Цахсадыком и повредило газопровод.

Как сообщили ТАСС жители села Црау Алагирского района, где паводком также снесен мост через реку Цраудон, вода смыла берегоукрепительные сооружения и затекает в подвалы домов.