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Экстремальная жара на западе США привела к отмене почти 60 рейсов в аэропорту Финикса

Происшествия
21 июня, 3:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

Столбики термометров в Финиксе достигли отметки 48 градусов

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Крайне жаркая погода обновила температурные рекорды в ряде мест на западе США и привела к отмене десятков рейсов в аэропорту города Финикс (штат Аризона).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что "из-за экстремальной жары" в воздушной гавани Финикса были отменены 50 авиарейсов в дополнение к еще семи в минувший понедельник. Авиаперевозчик объяснил свое решение техническими особенностями пассажирских самолетов. "Для Airbus допустимо функционировать при температуре [на земле] не выше 52,8 градуса, для Boeing - не выше 52,2 градуса, для Bombardier  - не выше 47,8 градуса", - говорится в предупреждении компании.

Как пояснила American Airlines, при таких погодных условиях самолетам требуется набирать большую скорость и соответственно совершать более долгий разбег, чтобы оторваться от земли. Взлетно-посадочная полоса в данном аэропорту достаточно длинная для большинства воздушных судов, но не для всех.

Столбики термометров в Финиксе  достигли отметки 48 градусов. Таким образом город продублировал рекорд в данном показателе, установленный в прошлом году.

Согласно данным Национальной метеорологической службы США, близкие к рекордным отметкам температуры отмечены в минувшие выходные в таких городах штата Калифорния, как Сакраменто (41,1 градуса), Сан-Хосе (39,4) и Сан-Франциско (31,1). Во вторник в Сакраменто воздух прогрелся до 41,7 градуса, что выше рекордно высокого показателя 41,1 градуса, зарегистрированного в 1988 году.

Власти опубликовали предупреждения для населения большей части Калифорнии, южной части штата Невада и юго- запада Аризоны. Жителям рекомендовано поменьше находиться на солнце, употреблять больше воды и воздерживаться от длительных физических упражнений.

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