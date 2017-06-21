Суд в Приморье с пятой попытки собрал присяжных для пересмотра дела "приморских партизан"

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Приморский краевой суд сформировал коллегию присяжных для пересмотра дела "приморских партизан", сообщил ТАСС представитель суда.

"Коллегия присяжных заседателей сформирована, судебное заседание назначено на 26 июня", - сообщил собеседник.

Коллегию присяжных удалось сформировать с пятой попытки, предыдущие четыре не удались из-за низкой явки кандидатов.

"Приморскими партизанами" называют участников преступной группировки, которые были признаны виновными в бандитизме и совершении тяжких преступлений в Приморье, в частности, в отношении сотрудников полиции в 2010 году. Для их задержания использовали спецназ и бронетехнику. Во время операции двое "партизан" покончили жизнь самоубийством.

О процессе

Процесс начался 16 февраля после того, как в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. На прошлом процессе, который продолжался с июля 2015 года до июля 2016 года, на формирование коллегии присяжных ушло полгода.

Присяжные должны вновь рассмотреть обстоятельства убийства четырех жителей Кировского района и определить виновность в этом преступлении пяти обвиняемых: Алексея Никитина, Александра и Вадима Ковтуна, Максима Кириллова и Владимира Илютикова.

В июле прошлого года Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор пяти подсудимым при повторном рассмотрении этого эпизода дела "приморских партизан". Присяжные вынесли оправдательный вердикт, заключив, что факт убийства четырех местных жителей, в котором обвинялись фигуранты дела, не доказан. Тогда же суд постановил освободить двух фигурантов, Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, из-под стражи.

Дело "партизан"

Убийство жителей Кировского района было совершено в сентябре 2009 года и стало одним из первых преступных эпизодов в деле "приморских партизан". Весной 2010 года члены банды совершили несколько краж и разбойных нападений в небольших населенных пунктах, нападали на сотрудников правоохранительных органов, убили двух полицейских и ранили еще нескольких. Преступники похищали автомобили, деньги и оружие.

Первый процесс начался в июне 2011 года. Он затягивался из-за того, что были украдены три тома уголовного дела. Только 4 февраля 2014 года присяжные вынесли обвинительный вердикт. На его основании 28 апреля 2014 года Приморский краевой суд приговорил главаря банды Александра Ковтуна и еще двух ее участников - Владимира Илютикова и Алексея Никитина - к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова приговорили к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно.

Вадим Ковтун был осужден на 8 лет и 2 месяца лишения свободы. Верховный суд РФ 21 мая 2015 года отменил пожизненные сроки трем осужденным и отправил на пересмотр ряд эпизодов и ранее удовлетворенные иски потерпевших на сумму около 10 млн рублей.