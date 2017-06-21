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Власти Японии рекомендовали 18 тыс. жителей укрыться в центрах эвакуации из-за ливней

Происшествия
21 июня, 5:33 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 21, июня. /ТАСС

В начале июня в центральной части Японии начался сезон дождей, который характеризуется облачностью, частными, но мелкими дождями, а также повышенной влажностью

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ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Около 18 тыс. жителей японских городов Кумано (префектура Миэ) и Натикацуура (префектура Вакаяма) на западе страны получили рекомендацию укрыться в убежищах из-за угрозы разрушительных последствий ливневых дождей, обрушившихся на этот регион. Об этом сообщили региональные власти.

За минувшие 12 часов в этих районах выпало более 200 мм осадков, интенсивность дождей в некоторых местах превышает 50 мм в час. В настоящее время зона низкого давление движется на северо-восток и в течение дня накроет и центральную часть Японии.

Рекомендации властей временно покинуть потенциально опасные районы получили, в частности, более тысячи жителей Натикацууры, где есть вероятность выхода из берегов протекающей в черте города реки Отагава. В городе Кумано, где переместиться в эвакуационные центры рекомендовано 17 тысячам жителей, отмечается угроза оползней из-за сильных ливней. Кроме того власти сообщают, что движение по ряду автомобильных дорог перекрыто.

В начале июня в центральной части Японии начался сезон дождей, который характеризуется облачностью, частными, но мелкими дождями, а также повышенной влажностью. Он продлится примерно до середины июля, а температура все это время будет постепенно повышаться.

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