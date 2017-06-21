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На ВПП аэропорта Сургута обнаружили части шасси после взлета самолета UTair

Происшествия
21 июня, 7:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июня. /ТАСС

На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Аэродромная служба сургутского авиаузла ХМАО-Югра обнаружила на взлетно- посадочной полосе куски резины после взлета рейса авиакомпании UTair в Тюмень. Об этом в среду сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее ТАСС информировал со ссылкой на источник в экстренных службах, что 20 июня в Тюмени совершил посадку пассажирский самолет с поврежденной покрышкой шасси.

"После вылета самолета, следовавшего рейсом ЮТ-119 по маршруту Сургут - Тюмень, в 17:21 мск аэродромной службой был произведен штатный осмотр взлетно-посадочной полосы в Сургуте. На полосе были обнаружены куски резины предположительно в связи с повреждением одного из колес правой основной стойки шасси только что взлетевшего на Тюмень самолета", - сообщили там.

Информация была передана на борт пилотам. "Командир самолета сообщил, что нештатного поведения воздушного судна не отмечается и принял решение продолжить полет до аэропорта назначения. В аэропорту "Рощино" (Тюмень) экипаж выполнил проход над полосой и получил информацию от группы наблюдения о том, что визуально все колеса основных и передней стоек шасси без повреждений. В 20:15 мск самолет произвел благополучную посадку в Тюмени и зарулил на стоянку", - сказали пресс-службе перевозчика.

После осмотра шасси установлено, что на одном из колес правой основной стойки шасси произошло отслоение части покрывного слоя резины, корд колеса был цел и оно под давлением. Замена колеса будет сделана в аэропорту Тюмени в техническом центре UTair.

На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа.

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