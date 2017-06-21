В Москве неизвестные избили водителя Mercedes и похитили у него 6 млн рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестных, напавших в Москве на водителя Mercedes и похитивших у него 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"19 июня в 23:40 на проезжей части Путилковского шоссе, примерно в 400 м от Новокуркинской эстакады, неизвестные на двух автомобилях заблокировали автомобиль Mercedes-Benz S500 4МАТIС, после чего нанесли заявителю удары в область лица, брызнули в глаза из баллончика неустановленной жидкостью, из салона машины открыто похитили сумку, в которой находились 6 млн рублей, и скрылись", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").