В Астане задержан мужчина за ложное сообщение о взрывном устройстве на выставке "ЭКСПО"

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Астаны задержали мужчину за ложное сообщение о взрывном устройстве на международной выставке "ЭКСПО-2017". Об этом в среду сообщила пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) Астаны.

"На канал "102" Центра оперативного управления ДВД города Астаны позвонил мужчина с сообщением о том, что на территории выставки установлено взрывное устройство", - информировали в ДВД. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро нашли звонившего.

"Сотрудниками полиции Астаны оперативно задержан 32-летний житель Южно-Казахстанской области, который дал признательные показания, подтвердив, что звонил из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в пресс-службе. Согласно заключению медицинского освидетельствования, факт алкогольного опьянения у задержанного установлен.

Задержанный размещен в изоляторе временного содержания, проводится расследование по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".