В Астане задержан мужчина за ложное сообщение о взрывном устройстве на выставке "ЭКСПО"

Памфилова призвала партии не злоупотреблять лояльностью ЦИК и внимательнее читать законыПолитика 21 июня, 10:19
В цирках Румынии и Латвии запретили номера с дикими животнымиСоциальная ответственность 21 июня, 10:15
СМИ: хоккеист "Чикаго" Госса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 10:04
Суд продлил до ноября арест четырех фигурантов дела о массовом ДТП в ЮгреНовости Урала 21 июня, 9:24
Болельщикам Кубка конфедераций в Москве расскажут о царях и роллс-ройсе ЛенинаСпорт 21 июня, 9:17
Глава МВД: бомба на вокзале Брюсселя была значительной мощности, но не сработала по плануМеждународная панорама 21 июня, 9:11
NYT: глава компании Uber покидает свой постЭкономика и бизнес 21 июня, 8:52
МЧС рекомендовало восточным регионам не отменять особый противопожарный режимСибирь 21 июня, 8:46
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балетаКультура 21 июня, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Астаны задержали мужчину за ложное сообщение о взрывном устройстве на международной выставке "ЭКСПО-2017". Об этом в среду сообщила пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) Астаны.
"На канал "102" Центра оперативного управления ДВД города Астаны позвонил мужчина с сообщением о том, что на территории выставки установлено взрывное устройство", - информировали в ДВД. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро нашли звонившего.
"Сотрудниками полиции Астаны оперативно задержан 32-летний житель Южно-Казахстанской области, который дал признательные показания, подтвердив, что звонил из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в пресс-службе. Согласно заключению медицинского освидетельствования, факт алкогольного опьянения у задержанного установлен.
Задержанный размещен в изоляторе временного содержания, проводится расследование по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".