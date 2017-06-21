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Водолазы из центра МЧС в Вытегре присоединились к поискам подростков, пропавших на Ладоге

Происшествия
21 июня, 9:38 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

В настоящее время к проведению поисковых работ привлечено 273 человека, в распоряжении которых 72 единицы техники

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ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Группировка карельского МЧС возобновила прерванные на ночь поиски трех подростков, которые перевернулись накануне на лодке на Ладожском озере и пропали. К ним присоединились водолазы арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" МЧС России, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Карелии.

"После небольшого перерыва поисково-спасательные работы на Ладожском озере возобновлены. По состоянию на 07:00 мск проведено наращивание группировки сил и средств спасателями и водолазными расчетами Арктического спасательного учебно- научного центра "Вытегра", - уточняется в сообщении.

В настоящее время к проведению поисковых работ привлечено 273 человека, в распоряжении которых 72 единицы техники. В частности, водолазам приходится работать на глубине от 30 до 50 м. Для их реабилитации после погружения на большую глубину на месте проведения поисково-спасательных работ организована работа барокамеры. Погода благоприятствует поисковым мероприятиям, отметили в ведомстве.

ЧП на Ладоге

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски.

Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.

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