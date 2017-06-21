Число жертв майского шквала в Москве и Подмосковье достигло 18 человек

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Еще один пострадавший от шквала, случившегося в Москве и Московской области в конце мая, скончался в столичной больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Таким образом, общее количество жертв стихии в Москве и области достигло 18 человек.
"Врачи боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в московских больницах остаются пять человек.
Шквалистый ветер с порывами до 28 м/с обрушился на Москву 29 мая. Только в столице было повалено 27 тысяч деревьев, стихия повредила почти 250 крыш и более 1,9 тысячи автомобилей. Пострадали десятки людей.