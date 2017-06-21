Следствие ходатайствует об аресте экс-директора "Гоголь-центра"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следствие просит арестовать бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы Анастасия Пылина.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Малобродского меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала она, отметив, что рассмотрение ходатайства начнется в среду в ближайшее время.

Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия" Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО "Седьмая студия" в период с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд заключил под стражу до 19 июля бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - суд отправил под домашний арест. Как считает следствие, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег в размере 1,286 млн рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 гг.