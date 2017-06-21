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Суд продлил арест обвиняемому в захвате заложников в "Ситибанке" в Москве

Происшествия
21 июня, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Срок содержания по стражей продлен до 24 августа

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил до 24 августа срок ареста Араму Петросяну, обвиняемому в захвате заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей Петросяну до 24 августа", - огласила решение судья Татьяна Васюченко.

Расследование по уголовному делу завершено. Как отметил следователь в суде, 22 июня дело будет направлено прокурору на утверждение обвинительного заключения. Петросян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 ("Угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения") УК РФ.

Выводы психолого-психиатрической экспертизы показали, что "обвиняемый является вменяемым и осознавал фактический характер своих действий во время совершения преступления". В рамках расследования дела Петросян признал вину частично и дал изобличающие его показания.

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве и удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.

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