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Обвиняемые в убийстве Немцова попросили присяжных об оправдательном вердикте

Происшествия
21 июня, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По словам главного фигуранта дела Заура Дадаева, он не был на этом преступлении, не совершал его и не организовывал

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Заур Дадаев

Заур Дадаев

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова попросили присяжных заседателей об оправдательном вердикте. Об этом они заявили в среду в Московском окружном военном суде, обращаясь к коллегии с последним словом.

" Я не был на этом преступлении, не совершал его, не организовывал. Мне очень стыдно за те показания, за свое малодушие", - сказал главный фигурант дела Заур Дадаев. Он также поблагодарил присяжных за терпение и пожелал им здоровья, счастья и любви.

Другой подсудимый Анзор Губашев рассказал, что изменил отношение к политику в ходе судебного разбирательства и считает его мужественным человеком.

"Я бы хотел, чтобы вы передали матери убитого человека соболезнования и сказали огромное спасибо, что она вырастила такого мужественного сына. Я узнал это уже здесь, сидя в клетке. Я прочел книгу "Исповедь бунтаря", в которой он говорит о действующей власти. Очень был мужественный человек, за это мужество его и убили", - сказал он.

Также о своей невиновности заявили в последнем слове Шадид Губашев и Хамзат Бахаев. В настоящее время заседание продолжается.

Как ожидается, присяжные могут вынести свой вердикт уже 22 июня.

Суть обвинения

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

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