Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Повторная экспертиза выявила наличие большой дозы алкоголя в крови шестилетнего мальчика, сбитого водителем в подмосковной Балашихе.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Повторно проведенная экспертиза вновь показала, что в крови ребенка содержалась высокая доля алкоголя", - сказал собеседник агентства, отметив, что в действиях экспертов не усматриваются признаки халатности.
23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В первоначальном заключении эксперта указано, что в крови погибшего ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым примерно 300 граммам водки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении экспертов, которые заявили о том, что 6-летний мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения.