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Доставленный к следователю сотрудник "Аэрофлота" является свидетелем

Происшествия
21 июня, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В компании отметили, что само уголовное дело не связано с коммерческой деятельностью "Аэрофлота"

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудник "Аэрофлота", который был доставлен во вторник к следователю в Москве, проходит в качестве свидетеля по уголовному делу, заявили в пресс-службе компании.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС также сообщили, что начальник отдела чартерных и блочных перевозок "Аэрофлота" Дмитрий Купко не является фигурантом дела и он был доставлен к следователю для дачи свидетельских показаний по ранее возбужденному уголовному делу.

"По нашим данным, Дмитрий Купко проходит исключительно свидетелем по уголовному делу, из чего согласно действующему законодательству следует, что, возможно, ему могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела", - отметил заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров, слова которого приводятся в сообщении.

Он также подчеркнул, что Купко не был задержан.

"После получения информации и прихода сотрудника полиции, Дмитрий Купко добровольно проследовал с ним в СО ОМВД России по Мещанскому району города Москвы для содействия расследованию и дачи показаний в качестве свидетеля. Более того, как позже пояснил Дмитрий Купко, его допрос был отложен на четверг в связи с отсутствием на рабочем месте следователя, инициировавшего его вызов", - добавил Александров.

Компания отмечает, что само уголовное дело не связано с коммерческой деятельностью "Аэрофлота".

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