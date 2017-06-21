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Глава МВД: результаты обеих экспертиз крови погибшего в Балашихе мальчика совпадают

Происшествия
21 июня, 16:39 дата обновления: 21 июня, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Владимир Колокольцев отметил, что расследование проводится в соответствии с законодательством и претензий к следствию по расследованию не имеются

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, результаты обоих исследований совпадают. Об этом министр сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Вторичный результат [экспертизы] совпадает с первичным, но я не вправе озвучивать данное решение, это будут озвучивать соответствующие органы", - сказал он.

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"На сегодняшний момент прокуратура еще раз подтвердила, что расследование проводится в строгом соответствии с действующими нормами уголовно-процессуально законодательства и претензий к следствию по расследованию не имеются. Сегодня же должны быть озвучены результаты повторной судебно-медицинской экспертизы", - сказал он.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика.

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении женщины-водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья мальчика требовала провести повторную экспертизу, утверждая, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена. Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших экспертизу тела погибшего ребенка.

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