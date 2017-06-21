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СК: в крови ребенка, изъятой со сбившей его машины в Балашихе, обнаружен алкоголь

Происшествия
21 июня, 16:59 дата обновления: 21 июня, 17:26 UTC+3

На судебно-химическую экспертизу отправили следы крови ребенка, найденные в автомобиле обвиняемой по уголовному делу о ДТП

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Экспертиза выявила наличие алкоголя в крови погибшего в результате ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета по Московской области Елена Фокина, кровь, отправленная на экспертизу, была изъята в машине женщины, сбившей ребенка.

"Следователями был произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь", - сообщили в ГСУ.

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По словам Фокиной, изъятые следователями образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя принадлежат потерпевшему ребенку. Это подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза, проведенная в Главном управлении криминалистики СК России. "В рамках расследования уголовного дела следователи намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя", - отметила представитель ГСУ.

В среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что у ведомства нет претензий к следствию по этому делу, подтвердив повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови мальчика. "На сегодняшний момент прокуратура еще раз подтвердила, что расследование проводится в строгом соответствии с действующими нормами уголовно-процессуального законодательства, претензий к следствию по расследованию не имеется", - сказал министр.

ДТП с "пьяным" ребенком

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее руководство подмосковного главка СК провело личный прием отца погибшего ребенка. Исходя из собранных данных и полученных в ходе приема сведений по факту дачи экспертного заключения об алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Как установлено, в заключении эксперта указано, что в крови ребенка был обнаружен этиловый спирт, содержание которого составляет 2,7 промилле.

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