NBC: в Мичигане в аэропорту ранили ножом полицейского

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Неизвестный нанес ножевое ранение сотруднику полиции в аэропорту в городе Флинт (штат Мичиган). Об этом сообщил в среду местный филиал телеканала NBC.

Официальных подтверждений данной информации пока не приводится. Представители воздушной гавани сообщили в Facebook, что на территории аэропорта имел место некий инцидент, в результате которого "пострадал полицейский", однако не уточнили, что именно произошло. Они указали, что "в настоящее время эвакуируют всех пассажиров".

В сообщении отмечается, что в течение дня некоторые рейсы, вероятно, будут отложены или отменены.