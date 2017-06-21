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В ЕСПЧ зарегистрирована жалоба жителя Казани на пытки в отделе полиции "Дальний"

Происшествия
21 июня, 18:10 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, июня. /ТАСС

Речь идет о жалобе Рафаэля Сафина на пытки со стороны двух участковых, которые избили молодого человека, перепутав его с преступником

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КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу жителя Казани Рафаэля Сафина на пытки со стороны двух участковых бывшего отдела полиции "Дальний". Об этом сообщил в среду представитель пострадавшего, юрист Андрей Сучков.

По данным представителя потерпевшей стороны, 16 августа 2014 года в Казани двое участковых бывшего отдела полиции "Дальний" караулили в подъезде дома 55-летнего мужчину, разыскивавшегося за убийство. По словам самого Сафина, когда он вошел в подъезд, незнакомые в штатском остановили его и направили на него пистолеты. 20-летний молодой человек испугался и выбежал из подъезда, в ходе погони один из полицейских дважды выстрелил. Затем Сафин, по его словам, остановился и лег на землю, полицейские избили молодого человека и надели наручники.

"21 июня 2017 года ЕСПЧ зарегистрировал жалобу казанца Рафаэля Сафина на пытки со стороны двух участковых бывшего отдела полиции "Дальний", - сказал Сучков, добавив, что в жалобе, в частности, указано, что даже после того, как сотрудники полиции убедились в допущении ошибки, они не сняли с Сафина наручники, заставляли его стоять на коленях, угрожали пистолетом.

По данным Сучкова, у потерпевшего были зафиксированы кровоподтеки лица и грудной клетки, а также ссадины правого коленного сустава. Следственный комитет возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия. В октябре 2016 года уголовное дело было прекращено из-за отсутствия в действиях участковых состава преступления.

Также в Вахитовском районном суде Казани рассматривается иск Сафина к Минфину РФ о компенсации морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием в виде задержания в качестве подозреваемого. Свои физические и нравственные страдания он оценил в 50 тыс. рублей.

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