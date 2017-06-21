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Полонский 27 июня выступит в суде с последним словом

Происшествия
21 июня, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Предпринимателя обвиняют в хищении более 2,6 млрд рублей

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Предприниматель Сергей Полонский, обвиняемый в хищении более 2,6 млрд рублей, 27 июня выступит в суде с последним словом. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

"27 июня в 12:00 мск планируется последнее слово подсудимого. Полонский будет доставлен в суд", - сказала она.

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20 июня в ходе прений сторон прокурор попросил признать Полонского виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ и приговорить к восьми годам колонии общего режима, а также взыскать 900 тыс. рублей штрафа. Двух других фигурантов дела - руководителя финансового департамента корпорации "Миракс групп" Александра Паперно и гендиректора ООО "Аванта" Алексея Пронякина - гособвинение просило признать виновными в пособничестве мошенничеству и приговорить к пяти годам колонии и трем годам условно соответственно.

Сам Полонский в прениях не участвовал, так как в ходе судебного разбирательства был удален из процесса за неоднократные замечания судьи за нарушение дисциплины, разговоры с публикой, пререкания с прокурором.

Полонский обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Наказание по этому обвинению предусматривает до 10 лет колонии. Он обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей.

Фигурантами дела являются также члены совета директоров корпорации "Миракс групп" Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Они объявлены в международный розыск. Вместе с Полонским на скамье подсудимых находятся Александр Паперно и Алексей Пронякин, которые обвиняются в пособничестве мошенничеству.

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Персоны
Полонский, Сергей Юрьевич
Темы
Дело бизнесмена Полонского
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