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СМИ: пожар в Португалии мог быть спровоцирован

Происшествия
21 июня, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По мнению эксперта, пожар не был вызван молнией, ударившей в дерево, как предполагалось ранее

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Крупный лесной пожар в центральной части Португалии мог быть спровоцирован.

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Так считает глава Лиги пожарных Жайме Марта Суариш, передает в среду газета Publico.

По мнению специалиста, возгорание не было вызвано молнией, ударившей в дерево, как считалось ранее.

"Гроза началась значительно позже, чем пожар", - подчеркнул он, добавив, что данный вопрос должен быть тщательно проанализирован.

Жертвами стихии в районе населенного пункта Педроган-Гранди стали 64 человека, еще 204 пострадали. Возгорание, которое началось днем 17 июня, до сих пор не удалось полностью локализовать. В борьбе с огнем задействованы около 1,2 тыс. пожарных.

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