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Мосгорсуд вынес обвинительный вердикт банде, убившей 15 бездомных

Происшествия
21 июня, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Присяжные признали членов банды виновными единодушно, без снисхождения, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных Мосгорсуда в среду вынесла обвинительный вердикт банде из пяти человек, признав их виновными в убийстве 15 бездомных и лиц, ведших антисоциальный образ жизни в Москве, Подмосковье и Ярославской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Присяжные признали членов банды виновными, единодушно, без снисхождения, за исключением одного фигуранта по одному эпизоду, по которому было принято решение о снисхождении", - сказала Солопова.

По версии следствия, пятеро соучастников с июля 2014 года по февраль 2015 года на территориях Москвы, Московской и Ярославской областей совершали убийства с особой жестокостью, выбирая в качестве жертв лиц без определенного места жительства и склонных к употреблению алкоголя. Они совершали преступления преимущественно в темное время суток в малолюдных и безлюдных местах, в качестве орудий убийства использовали ножи, молотки, кастеты и другие предметы.

Фигурантами дела стали Павел Войтов, Елена Лобачева, Владислав Каратаев, Артур Нарциссов и 19-летний житель Ярославской области, который на момент совершения инкриминируемых деяний был несовершеннолетним.

В зависимости от роли каждого члены банды признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК "Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, организованной группой, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство, совершенное организованной группой, из хулиганских побуждений", "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой", "Покушение на грабеж, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья", "Грабеж", а также "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации".

Мосгорсуд назначит сроки подсудимым в соответствии с вердиктом присяжных. Обсуждение последствий вердикта назначено Мосгорсудом на 22 июня.

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