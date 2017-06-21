МЧС задействовало подводный аппарат для поиска пропавших на Ладоге подростков

Глушаков: российские футболисты в первом тайме матча с португальцами немного волновалисьСпорт 21 июня, 21:03
Акинфеев: поражение от португальцев не умаляет заслуг сборной России по футболуСпорт 21 июня, 21:00
Путин: утрата патриотизма - первый шаг к глобальной катастрофеОбщество 21 июня, 20:56
Джикия: португальцы не были по игре сильнее сборной России по футболуСпорт 21 июня, 20:55
Сантуш: российские футболисты создали проблемы португальцам во втором таймеСпорт 21 июня, 20:54
Роналду: сборная Португалии счастлива после победы над россиянамиСпорт 21 июня, 20:53
Черчесов: российские футболисты смогли переломить игру в матче с португальцамиСпорт 21 июня, 20:48
Мутко поблагодарил болельщиков за фантастическую атмосферу на матче Россия - ПортугалияСпорт 21 июня, 20:44
Во Франции сформировано новое правительствоМеждународная панорама 21 июня, 20:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели привлекли подводный аппарат "Фалькон" к поиску подростков, перевернувшихся накануне на лодке на Ладожском озере в Карелии, сообщает в среду пресс-служба республиканского управления МЧС.
"Среди прочих привычных для всех методов поиска пропавших дополнительно на воде используются современные технические средства, в том числе такие, как подводный аппарат "Фалькон", - говорится в сообщении.
Он предназначен для выполнения поисковых и обследовательских работ в прибрежных водах, выполняемых водолазами в условиях нормальной и пониженной прозрачности воды. Аппарат может вести работу на глубинах до километра, работать в узких тоннельных проходах и на открытом морском пространстве. Его конструкция включает в себя гидролокаторы бокового обзора, систему гидроакустического позиционирования и подвесного манипулятора.
По данным ведомства, с вечера 19 июня обследовано более 36 км побережья, плавательными средствами - 47 кв. км, а вертолетами - 116 кв. км акватории. В поисковой операции участвуют вертолеты и квадаркоптеры.
"Параллельно с проведением поисково-спасательных работ с родителями пропавших подростков работают психологи главного управления МЧС России по Карелии и Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Родителям оказывается всесторонняя помощь. На данный момент времени судьба трех человек остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются", - добавили в ведомстве.
Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.