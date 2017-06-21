МЧС задействовало подводный аппарат для поиска пропавших на Ладоге подростков

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели привлекли подводный аппарат "Фалькон" к поиску подростков, перевернувшихся накануне на лодке на Ладожском озере в Карелии, сообщает в среду пресс-служба республиканского управления МЧС.

"Среди прочих привычных для всех методов поиска пропавших дополнительно на воде используются современные технические средства, в том числе такие, как подводный аппарат "Фалькон", - говорится в сообщении.

Он предназначен для выполнения поисковых и обследовательских работ в прибрежных водах, выполняемых водолазами в условиях нормальной и пониженной прозрачности воды. Аппарат может вести работу на глубинах до километра, работать в узких тоннельных проходах и на открытом морском пространстве. Его конструкция включает в себя гидролокаторы бокового обзора, систему гидроакустического позиционирования и подвесного манипулятора.

По данным ведомства, с вечера 19 июня обследовано более 36 км побережья, плавательными средствами - 47 кв. км, а вертолетами - 116 кв. км акватории. В поисковой операции участвуют вертолеты и квадаркоптеры.

"Параллельно с проведением поисково-спасательных работ с родителями пропавших подростков работают психологи главного управления МЧС России по Карелии и Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Родителям оказывается всесторонняя помощь. На данный момент времени судьба трех человек остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются", - добавили в ведомстве.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.